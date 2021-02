Jovem é baleado na cabeça no bairro Paraíso

Um jovem, de 24 anos, foi baleado na cabeça na noite de sábado (6), em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, informações preliminares dão conta que o rapaz foi baleado enquanto tomava banho em sua casa, na Rua A, no bairro Paraíso.

A PM informou que suspeita que os criminosos esperaram a vítima chegar em casa e entraram pelos fundos da residência, que é área de mata. A suspeita é que eles efetuaram os disparos através do basculante do banheiro.

A perícia esteve no local e recolheu quatro estojos de calibre .40 e cinco projéteis do mesmo calibre. As munições estavam no quintal e no interior da residência da vítima.

Ele foi levado por familiares em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade. Até o momento, ninguém foi preso.