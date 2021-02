Morre Dauro Aragão, aos 89 anos

O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha) e UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), Dauro Peixoto Aragão, faleceu na madrugada deste domingo (7), aos 89 anos, no Hospital da Unimed Volta Redonda.

De acordo com o obituário da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, o corpo de Dauro será cremado às 11h no crematório do Cemitério Portal da Saudade.

A causa da morte não foi informada, mas ele estava doente há algum tempo, segundo amigos e parentes.

Há anos, Dauro presidia a FOA e é um nome importante na história da Cidade do Aço. O vice-presidente da instituição é Eduardo Prado.

Foto – Reprodução