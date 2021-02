Trabalho e Renda faz balanço dos serviços realizados no SINE Porto Real

Em curto prazo, do dia 11 ao dia 29 de janeiro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), por meio de parcerias com empresas da região, já conseguiu captar 212 vagas de emprego através do Sistema Nacional de Emprego (SINE). Dentre as quais 131 ainda se encontram em aberto, devendo ser preenchidas até o final de Fevereiro; 92 estão em processo seletivo e 48 pessoas já foram contratadas.

A SMDETR está localizada à Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 164, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h, mais informações através do telefone: (24) 3353-4042. “Sabemos que a oferta de empregos na cidade ainda é limitada e inferior a nossa meta idealizada para o primeiro trimestre. Mas contamos com uma equipe competente, trabalhando em prol de atender essa demanda, e buscar resultados positivos nas contratações. É importante que os moradores mantenham os dados no SINE atualizados, sendo essa a principal forma de evitar qualquer tipo de falha no momento de realizarmos contato com o candidato. Mesmo que a vaga não venha de imediato, uma lista de espera é formada para atender futuras oportunidades e vagas remanescentes”, explicou o prefeito Alexandre Serfiotis.

De acordo com a direção da SMDETR, o candidato que não se sentir apto a entregar seu currículo pessoalmente devido a pandemia da Covid-19, poderá também enviá-lo para o e-mail: [email protected] com. No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.