Após quase um ano, volante Edmilson comemora retorno aos treinos presenciais no Sub-15 do Flamengo 

A pandemia da COVID-19 afetou o mundo. Em março de 2020, diversos clubes tiveram que parar suas atividades, incluindo todas as categorias de base. Na última quarta-feira, dia 03 de fevereiro, após quase um ano, o time sub-15 do Flamengo retomou suas atividades no CT Ninho do Urubu.

Um dos jogadores mais animados no retorno aos treinamentos presenciais no sub-15 do Mengão foi o volante Edmilson. Antes da pandemia, ele era um dos principais destaques da equipe, inclusive, em algumas oportunidades sendo capitão da equipe. “Após quase um ano sem treinos presenciais voltar a fazer o que você mais gosta a vida é incrível. Espero que tudo volte a normal e que a temporada de 2021 seja repleta de vitória e conquistas para o Flamengo”, ressaltou a revelação rubro-negra.

Edmilson nasceu na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, mesma cidade que Savio Bortolini, eterno Anjo Loiro da Gávea. O volante que recentemente completou 15 anos espera brilhar também pelo Mengão, assim como o seu conterrâneo. “Sou um jogador que nunca estou satisfeito. Treino com muita seriedade para estar na minha melhor forma física sempre. Com muita humildade, disciplina e raça espero fazer história com essa camisa gigante do futebol brasileiro. Nosso foco está direcionado agora para buscar o título estadual e espero contribuir da melhor maneira para o sucesso da equipe”, declarou Edmilson.

Durante a paralisação dos treinamentos presenciais, os atletas do Flamengo tiveram meses de trabalhos online com os profissionais do clube no intuito de ser manterem em atividade e, consequentemente, apresentaram-se em boas condições no retorno aos treinos no clube. O Campeonato Carioca Sub-15 está previsto para ter bola rolando no próximo mês de março. Fotos: Emanuel Guerra/Flamengo