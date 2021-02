Barra Mansa começa a aplicar segunda dose da vacina contra a Covid-19

Dose complementar é destinada aos profissionais de saúde da linha frente de combate à doença e pessoas que vivem e tr5abalham em Instituições de Longa Permanência

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa inicia nesta segunda-feira, 08, a partir das 18 horas, no CEM (Centro de Especialidades Médicas) a aplicação da dose complementar da vacina contra a Covid-19. A segunda dose da Coronavac é destinada aos profissionais da linha de frente do combate à doença que atuam na Santa Casa, UPA Centro, Hospital da Mulher, Unidades de Saúde Sentinela e Centro de Triagem e Tratamento da Covid, da Região Leste.

Com a finalidade de evitar aglomerações e, consequentemente, prevenir o contágio, a segunda dose será ministrada no decorrer desta semana. É necessária a apresentação do cartão de comprovação da primeira dose, CPF e do cartão SUS.

ASILADOS – A segunda dose da Coronavac também será ministrada em pessoas que vivem em Instituição de Longa Permanência e profissionais que trabalham nestas unidades, na quarta e quinta-feira, dias 10 e 11 respectivamente, durante o período da manhã.

IDOSOS COM 90 ANOS – Ainda nesta segunda-feira, está sendo realizada a imunização de idosos acima de 90 anos de idade que não conseguiram ser vacinados no último sábado, 06, durante a ação de drive thru realizada no Pátio da Prefeitura. Também serão vacinados profissionais da saúde com idade acima de 45 anos. É preciso apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

ACAMADOS – As pessoas acamadas acima de 60 anos de idade, que são assistidas pelas equipes do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) começam a ser vacinadas nesta terça-feira, 09.

A vacinação dos acamados com a mesma faixa etária e que não são acompanhados pelo SAD deverá ser agenda por um familiar ou responsável, de 8 às 17 horas, através do telefone (24)99842-5935.

Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, as equipes do SAD, acompanhados da Vigilância em Saúde, irão aos domicílios fazer a vacinação desse público. “Diante da escassez na quantidade de doses, continuaremos sendo rigorosos no procedimento e somente vamos atender, neste momento, aqueles que realmente fazem parte do público alvo determinado pelo Ministério da Saúde”, disse.

IMUNIZADOS – Segundo informações divulgadas na noite do último sábado, 06, pela Secretaria de Saúde, 2.770 pessoas foram imunizadas no município.

Barra Mansa recebeu 6.367 doses da vacina contra a Covid-19. Deste quantitativo, 4.115 doses (2.255 da Coronovac + 1.860 da Oxford/AstraZeca) foram destinadas à primeira fase da imunização de profissionais específicos da saúde. O segundo lote da Coronovac (2.255 doses) atenderá a segunda fase da imunização. Foto: Chico de Assis