Grupo busca mais políticas públicas em prol das mulheres

A Executiva do Partido Social Liberal (PSL) de Barra Mansa se reuniu na tarde desta segunda-feira, dia 8, no gabinete da vereadora Rayane Braga, para tratar da criação do PSL Mulher e de propostas que visam o desenvolvimento do município, principalmente em relação a políticas públicas para mulheres.

De acordo com o presidente da legenda, Diego Raffide, a ideia é apoiar as dezenas de projetos do grupo. “Fui provocado pelas mulheres do PSL a realizar esta reunião que visa dar o pontapé inicial a uma séria de ações voltadas para o crescimento do município. Elas estão elaborando ótimos planos que sem dúvida serão muito relevantes para nossa sociedade. Vamos levar a pauta da reunião para o deputado federal Delegado Antonio Furtado para que ele possa nos ajudar a tirar essas ideias do papel”, revelou.

Segundo Tania Firmiano, filiada do partido, o objetivo é alavancar o projeto para toda região. “Queremos levar nossas políticas públicas em prol das mulheres para todas as cidades. O que for dando certo aqui, vamos propondo para outros lugares para que o direito da mulher seja sempre colocado em primeiro lugar”, revelou, acrescentando que o grupo busca por uma melhor estrutura.

– Estamos em busca de uma sala para realizarmos reuniões periódicas e podermos atender as mulheres de Barra Mansa com conforto e a atenção necessária. Vamos nos reunir com o deputado Furtado e em breve vamos apresentar nossas propostas – completou Tania.

Além das mulheres filiadas ao partido em Barra Mansa, participaram do encontro o presidente da legenda, Diego Raffide, o vice-presidente, Cássio Barros, o vereador Casé, entre outros correligionários. Foto: Divulgação

