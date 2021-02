Homem é preso por tráfico de drogas em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento quando perceberam um homem, de 25 anos, em atitude suspeita, na manhã desta terça-feira, por volta das 8h50min na Praça Centenário, no Centro de Resende. Durante abordagem o suspeito confessou que estava traficando no local. Com ele foram encontrados cinco pinos de cocaína, um celular e R$ 229.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 89ª DP, onde o delegado, após tomar conhecimento dos fatos, autuou o suspeito por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso.