Polícia Civil faz operação para prender traficantes que expulsaram famílias no Paraíso

Policiais civis comandadas pelo delegado Ronaldo Aparecido, estão fazendo uma operação na manhã desta segunda-feira, para prender traficantes que expulsaram várias famílias do Conjunto Habitacional, Minha Casa, Minha Vida, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Os criminosos também são ligados a uma facção criminosa. Segundo a Polícia Civil, a operação tem caráter emergencial, pois o número de famílias que foram expulsas de suas residências vem aumentando nos últimos dias.

Segundo os agentes são alvos da operação cerca de 10 suspeitos. Três pessoas já tinham sido presas. As residências estão sendo usadas por traficantes para armazenas drogas e armas. Eles estão utilizando os imóveis para controle visual de todas as ruas de acesso a localidade.

Segundo informações dos agentes, as invasões estão sendo lideradas por um traficante que está preso. Menores são corrompidos para entrar no mundo do crime pelos suspeitos. Após a operação, o residencial será ocupado por policiais militares para que os moradores possam voltar às suas residências.