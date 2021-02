Policiais militares foram acionados na manhã desta terça-feira, para verificar uma denúncia sobre um homem, de 26 anos, que estaria com mandado de prisão em aberto no bairro Morada do Contorno, em Resende.

Os policiais foram até o local e constataram que havia o mandado por tráfico de drogas, contra o rapaz que foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde permaneceu preso.