Polícia prende suspeito com drogas no bairro Boa Vista, em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde deste domingo, por volta das 16horas, quando receberam informações sobre um suspeito que estaria na Rua Alecrim, nas proximidades do Escadão do Alecrim, no Bairro Boa Vista, em Barra Mansa.

Os policiais militares se dividiram e depararam com o suspeito que empreendeu fuga, mas foi apreendido. Em revista foi encontrado no bolso da bermuda três pinos e R$ 30. O suspeito confessou estar traficando no local e levou os policiais até o lugar onde estava o restante do material.

Foram apreendidos 30 pinos contendo substância branca (cocaína), 15 Pedaços embolados contendo erva seca prensada (maconha) e dois rádios comunicadores Baofeng.

Foi dada voz de prisão e o suspeito junto com as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.