Prefeitura de Barra Mansa avança em obras de asfaltamento no Morada Verde

Outros bairros passaram por serviço de tapa-buracos no fim de semana

A Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa iniciou mais uma etapa nas obras de pavimentação das principais vias do Morada Verde. Nesta segunda-feira (08), as equipes realizaram a retirada de borrachudos da Rua Sargento Jomir Nascimento dos Santos, principal via do bairro. O local já havia passado por fresagem na última quinta-feira (04), assim como um trecho da Rua B. A próxima etapa é a aplicação do asfalto a quente.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre as obras de asfaltamento pela cidade. “A equipe está realizando a preparação do solo para a última fase do asfaltamento do bairro Morada Verde. Nosso sonho é asfaltar a cidade toda. Priorizamos de acordo com densidade populacional, precariedade e possibilidade. E vamos tapando buracos nas outras áreas”.

Outras vias do bairro também receberão o serviço, segundo o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro. “Estamos avançando nos bairros, dando continuidade ao projeto de recuperar as vias e melhorar os espaços públicos. O resultado será visto na satisfação da população e na mobilidade urbana”.

Além do Morada Verde, as equipes da Secretaria de Manutenção Urbana vêm trabalhando em diversos pontos da cidade. Entre os serviços realizados neste sábado (06) e domingo (07) estão tapa-buracos nos bairros Piteiras, Ano Bom, Roberto Silveira e Morro do Cruzeiro; construção de calçada no São Sebastião e de valas para o escoamento de águas no Colônia Santo Antônio. Foto: Felipe Vieira