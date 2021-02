PRF apreende carga de cigarros com notas falsas em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam neste domingo, 7 mil cigarros com notas fiscais falsas, na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí. Durante operação da PRF e da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro um veículo utilitário foi abordado. Quando os agentes solicitaram os documentos constataram que havia irregularidade nas notas fiscais.

O motorista acabou confessando a irregularidade da documentação e informou que buscou os pacotes de cigarro na cidade do Rio de Janeiro e que o destino final seria São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Secretaria estadual de Fazenda para medidas administrativas e judiciais cabíveis. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Angra dos Reis, que estava de plantão, responsável agora por investigar o caso. (Foto: PRF)