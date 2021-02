Resende anuncia contratação do atacante Jonathan   

O Resende anunciou na tarde desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, a contratação do atacante Jonathan para a temporada 2021. O atleta de 29 anos já realizou exames médicos e se juntou ao elenco, que faz a pré-temporada no CT Pelé Academia.

Jonathan foi revelado pelo Vasco e acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, incluindo Tombense, Cabofriense, Tupi, Brusque, Olaria, Nova Iguaçu e Goianésia, último clube defendido pelo atleta. Opção para o treinador Sandro Sargetim, O atacante falou sobre a expectativa para atuar pelo Gigante do Vale.

– Estou muito feliz e motivado pela oportunidade que o Resende me deu de jogar novamente o Campeonato Carioca. Espero cumprir as expectativas e metas do clube, ajudar meus companheiros e fazer o meu melhor. Sem dúvidas estou motivado e ansioso pra estreia. No CT Pelé Academia estamos trabalhando forte para chegar fazendo nosso melhor – comentou.