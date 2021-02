Barra Mansa lança projeto Caminhos Verdes

Iniciativa visa promover restauração florestal em estradas rurais

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio de uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Rural e de Meio Ambiente, lançou nesta segunda-feira (08) o projeto Caminhos Verdes, que visa promover o plantio de mudas nativas nas extensões das estradas rurais. O primeiro local a receber a ação foi a Estrada Vereador Carlos Campbell Vieira, via que liga o bairro Vila Nova ao distrito de Santa Rita de Cássia.

Inicialmente, a espécie escolhida foi o ipê roxo, mas também estão sendo plantadas quaresmeiras. A seleção tem como critério a vegetação próxima ao local do plantio. As mudas são fornecidas pelo horto municipal e o cultivo é acompanhado pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. As próximas estradas que receberão o projeto são Cafarnaum, Glicério, São Joaquim e Governador Chagas Freitas, que liga o bairro Colônia Santo Antônio ao distrito de Rialto.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, a ação acontecerá paralelamente com os serviços já realizados nas vias. “Todas as estradas em que a equipe for fazer manutenção, vamos aproveitar esses trechos para fazer os plantios. Com isso, fazemos a conservação e ao mesmo tempo deixamos um legado para as próximas gerações. A ideia é que futuramente tenhamos todos os caminhos arborizados”.

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, falou sobre as melhorias que a ação trará para o município. “Todo projeto de restauração florestal é muito bem-vindo. Para o Projeto Caminhos Verdes, nós pensamos especificamente em espécies ideais para a faixa marginal das estradas rurais. Não adianta plantar algum tipo de árvore que causará algum transtorno futuro. Esse projeto é super válido e trará conforto térmico, beleza, conservação ambiental e várias outras questões positivas”.