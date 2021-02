Deputado Federal Delegado Antonio Furtado vai buscar recursos para municípios investirem no turismo

Conversa com o secretário de turismo do Rio de janeiro, Gustavo Tutuca, foi para traçar estratégias para retomada do setor

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve em reunião com o secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, para conversar sobre as estratégias e possibilidades para a retomada do setor assim que a pandemia estiver controlada e as pessoas vacinadas. O encontro aconteceu, ontem (08/02), no Palácio da Guanabara.

– Sabemos que a pandemia está com os dias contados porque a vacinação começou. O turismo é muito importante, especialmente, no interior. Temos lugares belíssimos no Sul Fluminense. Estou do lado do Rio de Janeiro para que possa superar as dificuldades e consiga aquecer o turismo em todo o Estado – falou o parlamentar.

De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as atividades turísticas somam um prejuízo de R$ 245,5 bilhões desde que começaram as medidas de isolamento no país. Isso porque apenas 39% da capacidade mensal de geração de receitas está sendo utilizada, devido a pandemia.

– O turismo passa por um momento muito difícil. As pessoas estão limitadas a transitar por conta da pandemia, mas temos uma expectativa muito grande para o segundo semestre. A vacina está aí e vamos precisar estar preparados para receber bem o turista e criar os roteiros importantes para atrair esse turista de fora do Rio de Janeiro. Com a ajuda de deputados, como o Delegado Antonio Furtado, vamos conseguir recursos para preparar os municípios do Rio para atrair turistas e se destacar no cenário nacional e internacional – explicou o secretário, Gustavo Tutuca. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa