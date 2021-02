Hemonúcleo de Barra Mansa funcionará normalmente na segunda-feira de Carnaval 

Os eventos tradicionais do Car naval, como os blocos de rua e as matinês do Calçadão Dama do Samba, na Beira Rio, no Centro, não vão acontecer por conta da restrição de aglomera ções durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o presidente da Fundação Cultu ra do município, Marcelo Bravo, outros trabalhos estão sendo r ealizados. “Dedicamos neste primeiro seme stre a programação das ativida des artísticas contempladas com os recursos da lei de emergência cultural Aldir Blanc e recomendamos as pessoas que não façam celebrações no perío do do Carnaval”, revelou.