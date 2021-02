Porto Real começa vacinar idosos acima dos 90 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou na terça, 9, o processo de imunização dos idosos com 90 anos ou mais, com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria, a vacinação nesse primeiro momento atendeu na parte da manhã os idosos cadastrados nas Unidades de Saúde da Família (USF) dos bairros Bulhões e São José. Já na parte da tarde a imunização foi nos pacientes das USFs dos bairros Centro e Jardim Real.

O primeiro idoso a ser vacinado contra a Covid-19 foi um senhor de 92 anos, morador de Bulhões . “Esperamos que cada vez mais possamos avançar na vacinação dos moradores da nossa cidade. Esse processo é benéfico e eleva a autoestima dos nossos cidadãos, se tornando mais um recurso na luta contra essa doença”, disse o prefeito Alexandre Serfiotis.

A SMS reforçou que na medida que as novas doses forem chegando, os demais grupos serão atendidos conforme as orientações da Plano Nacional de Imunizações (PNI). A Secretaria ainda destacou que possui as ferramentas necessárias para a atualização dos dados dos moradores, visando evitar aglomerações nas USFs.

O pedido é que nesse momento sejam mantidas as medidas preventivas à doença, ou seja, evitar aglomerações, usar máscara e álcool gel, além de lavar constantemente as mãos com água e sabão, para assim evitar o contágio da Covid-19. Foto: Gilson