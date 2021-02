Prefeito Rodrigo Drable anuncia restauração da igreja de Amparo

Construção do século XIX é patrimônio histórico e está fechado desde 2011

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve nesta terça-feira (09) no distrito de Amparo para anunciar a restauração completa da igreja local. O projeto contempla a recuperação arquitetônica e elétrica da construção, datada de 1829. A parte externa também será revitalizada, com a construção de muros.

O anúncio foi feito na própria Igreja de Nossa Senhora do Amparo e contou com a presença do Bispo Dom Luiz Henrique Brito Silva, do Padre da paróquia e coordenador de patrimônio Márcio Moraes, da vice-prefeita Fátima Lima, dos secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, de Desenvolvimento Econômico, Jair Gomes, e de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, da gerente de Turismo Bhella Santos e de membros da Mitra Diocesana e da prefeitura municipal.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre as dificuldades enfrentadas para retomar algumas obras que se encontravam paradas em Barra Mansa. “As coisas no setor público, muitas vezes, não acontecem no tempo que nós gostaríamos. Existem várias formas de fazer. Eu vivenciei a experiência de assumir obras paralisadas por procedimentos equivocados que haviam sido feitos. É muito mais difícil você recuperar um recurso mal gerido. Eu tenho certeza que, em breve, teremos uma igreja reaberta, que hoje faz falta para a comunidade sob todos os aspectos”.

Drable destacou o impacto que a restauração trará para o turismo de Barra Mansa. “Estamos desenvolvendo um projeto para a cidade que passa pela instalação de hotéis. O turismo não é o nosso forte. A nossa cultura é voltada para o comércio. Ter a igreja restaurada e aberta é importante para a cidade, porque contribui com a atração de pessoas para a cidade, o que movimenta a economia”.

O Bispo Dom Luiz Henrique lembrou a necessidade de preservar o legado histórico do município. “É muito importante resgatar a nossa história, valorizar os nossos tesouros, principalmente as nossas igrejas. Com essa parceria importante, nós só temos a ganhar e com o apoio do prefeito Rodrigo Drable as coisas vão avançar Chegamos a esse momento tão esperado, pois estamos fechados há um bom tempo. Em breve nós teremos a alegria de abrir as portas de nossa igreja e elevar a autoestima da nossa comunidade”.

A vice-prefeita Fátima Lima enfatizou a importância da igreja para a comunidade de Amparo. “É o resgate da história, pois essa igreja excede a história de Barra Mansa. Esse olhar movimenta a cultura que foi perdida, traz de volta a identidade do distrito. Aqui era onde as pessoas se casavam, batizavam seus filhos e hoje isso não existe mais. Mas vamos mudar esse cenário com a restauração da igreja”.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, falou sobre os desafios que esta obra representa. “O significado dessa igreja para o distrito de Amparo é enorme e o desafio de se iniciar uma obra desse tipo é imenso. Vem desde o início do projeto, onde o prefeito conseguiu a emenda para o restauro, assim como o empenho da nossa gerente de convênios, a Marcelândia Silva, que trabalhou com afinco para salvar esse recurso e conseguir toda a tramitação junto com a Mitra Diocesana, pois são processos que envolvem vários setores e entidades. O início da obra, hoje, é a soma de esforços de muitas pessoas”.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Gomes, a obra será fundamental para a economia local. “A reabertura dessa igreja vai representar muito para o turismo do município, que tem crescido. Este é um setor com muito potencial e que tem sido desenvolvido. Isso atrai pessoas e gira a economia local, o tornando um polo econômico”.

O coordenador da comunidade de Amparo, Alan Carlos Soares de Souza, comemorou o início das obras. “Este é um patrimônio muito bonito do estado do Rio de Janeiro. Essa restauração é muito importante para nós, porque resgata a valorização da comunidade. Essa é a uma luta de muito tempo. Essa igreja representa a história de todo o nosso povo. Ter a igreja fechada é como se fechasse parte da nossa história. Precisamos deste espaço para as visitações, para as nossas celebrações”.

A obra seguirá as determinações e fiscalizações do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para que sejam respeitados os contextos arquitetônicos e históricos, não descaracterizando a construção original, em estilo neoclássico. A igreja teve sua nave central interditada em 2011 por causa de problemas estruturais no telhado e no forro. A Igreja de Nossa Senhora do Amparo é a segunda mais antiga de Barra Mansa e é tombada como Patrimônio Histórico Estadual.