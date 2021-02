Prefeitura de Quatis apura coloração de rio e amostra será enviada análise

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da prefeitura de Quatis coletou na última segunda-feira uma amostra da água de cor azulada do rio de corta a bairro Jardim Polastri. Segundo análise prévia, a coloração de tonalidade azul não tem nenhum odor e não é corrosiva que será enviada para análise.

A prefeitura de Quatis disponibilizou um telefone de contato para qualquer tipo de irregularidade. O telefone da Guarda Ambiental é (24) 99856-9129.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A ALTERAÇÃO DA COLORAÇÃO DO CÓRREGO

A prefeitura Municipal de Quatis através Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que no início da tarde desta segunda-feira, dia 08 de fevereiro, recebemos a informação de que haveria uma alteração da coloração do córrego que passa pelo trecho do bairro Jardim Polastri.

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente composta pela Secretária Caroline Teixeira Lopes, a Fiscal de Meio Ambiente Hereana da Silva Nascimento, o Guarda Ambiental Adriano César Rabelo e a Coordenadora de Saneamento Básico, a Engenheira Carolina Lacerda da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, estiveram presentes no local para análise da situação.

Em uma análise prévia, foi diagnosticado que a coloração de tonalidade azul não tem nenhum odor e não é corrosiva. A origem exata não foi identificada, porém está sendo apurada. Foi coletado o material para ser enviado para análise.

Também foi realizada uma averiguação inicial das residências e estabelecimentos ao redor do trecho onde não foi constatado nenhum vazamento.

Para denunciar esse tipo de irregularidade ligue para a Guarda Ambiental através do número (24) 99856-9129. Foto: Prefeitura de Quatis

.