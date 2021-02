Prefeitura de Resende promove reparos no Caps Casa Aberta

Obras estão concentradas na troca de pisos de salas; ainda será construída uma rampa de acessibilidade

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou recentemente obras de reparos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Casa Aberta. As intervenções no local estão concentradas na troca dos pisos de salas internas e também da área externa do prédio.

No cronograma dos serviços estão previstas a pintura geral e ainda a construção de uma rampa de acesso que não existia anteriormente. O secretário de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim Pereira ressalta que esta intervenção irá beneficiar a todos os usuários da unidade especializada em saúde mental.

-No local os usuários tinham atendimentos em um espaço em condições ruins devido ao tempo, como rachaduras, fissuras e pinturas descascadas. Com estas intervenções, agora os pacientes terão um atendimento de qualidade com segurança, conforto e ainda acessibilidade. As equipes construirão uma rampa de acesso para melhorar a circulação de pessoas que possuem alguma dificuldade de locomoção – frisou Thomas Elson Landim Pereira.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Casa Aberta atende adultos que possuem transtornos mentais e sofrimentos psíquicos graves. A unidade de saúde mental funciona na Avenida General Affonseca, no bairro Vila Julieta.