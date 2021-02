Resende inicia aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19

Dando continuidade ao processo de imunização contra a Covid-19, Resende iniciou nesta segunda-feira, dia 9, a aplicação da segunda dose da vacina. Os primeiros a receber a segunda dose são os profissionais da saúde da linha de frente, o grupo de maior prioridade de acordo com o planejamento do Governo Federal.

O município, que foi o primeiro da região a iniciar a vacinação, aplicou as primeiras doses no dia 19 de janeiro. Os primeiros imunizados foram os profissionais do Hospital Municipal de Emergência, seguidos de outros profissionais da linha de frente de outras unidades e dos idosos do Asilo Nicolino Gulhot.