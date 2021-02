Resende vacina quase 300 idosos acima de 90 anos em um dia

Mobilização, que aconteceu no último sábado e se estende durante a semana, leva vacina em casa com medidas de segurança

A Prefeitura de Resende continua com esforços e organização para a imunização contra a COVID-19 no município. Após uma grande mobilização da gestão municipal envolvendo profissionais da saúde e mais de 30 veículos da frota municipal, 295 idosos com idade acima de 90 anos foram vacinados em casa, sem precisar do deslocamento até unidades de saúde.

De acordo com o prefeito Diogo Balieiro, a ação foi cuidadosamente planejada pela gestão municipal para evitar transtornos para a população e viabilizar a vacina da forma mais segura e organizada possível. Das 295 doses aplicadas, segundo ele, 170 foram destinadas aos idosos residentes de áreas com cobertura das unidades do Programa Saúde da Família (PSF), além de mais 125 que residiam fora dessas áreas.

O Secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira, destacou que o levantamento de dados previa um número maior de idosos acima de 90 anos. Em alguns casos, no entanto, os moradores não estavam em casa, embora a gestão municipal tenha feito o agendamento.

– É importante destacar que os idosos acima de 90 anos que ainda não foram contemplados com a vacina serão imunizados nos próximos dias, a partir desta segunda-feira, dia 8. São pessoas de idade avançada e casos em que o deslocamento até unidades de saúde pode ser um transtorno e até inviável. Por isso, a gestão municipal tomou todos os cuidados e não mediu esforços para contemplar essas pessoas com a imunização – explicou o prefeito Diogo Balieiro, que também reforçou a “força-tarefa” e esteve presente na aplicação das doses.

Com os números do sábado, Resende chegou ao total de 3196 pessoas vacinadas. Este número segue sendo atualizado diariamente durante a semana pelos perfis oficiais da Prefeitura de Resende no facebook e no instagram.