Rodrigo Drable acompanha andamento de obras do Pátio de Manobras

Prefeito também visitou construção de um campo sintético no Siderlândia e asfaltamento no Morada Verde

No fim da tarde desta segunda-feira (08), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, visitou as obras do Pátio de Manobras para verificar o andamento da etapa de realocação das linhas férreas no centro da cidade.

Acompanharam o prefeito os secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Saúde, Sérgio Gomes, e os vereadores Paulo Sandro, Daniel Maciel, Jefferson Mamede, Deco, Casé e Pissula.

Rodrigo Drable falou sobre o andamento das obras e sua importância para o município. “Muitas pessoas têm dúvidas sobre como vai ser o resultado dessa grande obra. Então, a oportunidade de mostrar aos vereadores nos permite que eles também levem para a população o conhecimento real do que nós teremos. Essa será a obra mais impactante da história da cidade. Nós teremos uma nova Barra Mansa com a conclusão da readequação ferroviária”.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros do Santos, destacou as conquistas que o Pátio de Manobras vem trazendo à população. “A visita hoje foi para demonstrar a evolução das obras para os vereadores, confirmando que é uma realidade, onde está sendo concluída a construção das 17 casas, além da construção de mais três casas e mais dois pontos comerciais. O Pátio de Manobra está avançando e nesta terça-feira teremos uma reunião com a equipe de Brasília, que estará cuidando da regularização fundiária das casas”.

O vereador Paulo Sandro elogiou o andamento dos serviços. “Hoje nós viemos junto com o prefeito para fiscalizar onde vai passar a nova calha da linha férrea, obtendo mais espaço para a cidade. A obra do Pátio de Manobras é um presentão para Barra Mansa e vai desafogar o centro da Cidade, dando mais viabilidade, principalmente no bairro Roberto Silveira. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable por todo trabalho e esforço”.

O vereador Daniel Maciel lembrou a soma de esforços do Executivo e Legislativo para que o projeto de readequação ferroviária se tornasse realidade. “O Pátio de Manobras é uma obra esperada há muito tempo por Barra Mansa. Graças ao empenho do prefeito Rodrigo Drable, da Câmara Municipal e de todo o Executivo, vamos conseguir realizar até o ano que vem. Essa obra vai ajudar muito a mobilidade urbana e, com certeza, nos investimentos da cidade”.

Construção do campo sintético no Siderlândia e asfaltamento do Morada Verde

Além do Pátio de Manobras, Drable visitou a construção de um campo de grama sintética no Siderlândia e o asfaltamento das principais vias no Morada Verde.

O campo sintético, um desejo antigo dos moradores do bairro, está sendo construído em uma área abandonada por anos e que agora será usada para a recreação dos moradores. A obra está prevista para ser entregue em até dois meses.

Rodrigo Drable falou sobre a obra. “O campo de grama sintética do Siderlândia era um sonho antigo, ansiado, mas que infelizmente não evoluía. Nosso compromisso era fazer a entrega para a sociedade de um campo com uma boa qualidade e que atenda a esses anseios tão antigos. Venho aqui para ver o andamento da obra e fico muito satisfeito. Agradeço a parceria com os meus dois companheiros, o Paulo Sandro e o Pissula, que vieram juntos e que estão nos ajudando a concluir essa obra para entregar à comunidade”.

Já a pavimentação no Morada Verde irá atender as principais vias do bairro. As obras estão em fase final, com a retirada de borrachudos da Rua Sargento Jomir Nascimento dos Santos. A próxima etapa é a aplicação do asfalto a quente. Fotos: Chico de Assis