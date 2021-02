Volta Redonda FC completa 45 anos

O Volta Redonda FC, carinhosamente conhecido como Voltaço, está completando hoje, dia 9 de fevereiro, está completando 45 anos. Fundado em 1976,

Até 1975, os únicos times profissionais da cidade eram o Flamengo de Volta Redonda, mais conhecido como “Flamenguinho”, e o Guarani Esporte Clube. Contudo, naquele ano ocorreu a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara e, consequentemente, a fusão das federações dos dois estados com a criação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

O então presidente da Liga de Desportos de Volta Redonda, Getulio Albuquerque Guimarães, iniciou então o projeto, juntamente com o presidente do Flamenguinho de VR, Dr. Guanayr de Souza Horst, para criar um clube de futebol para representar a cidade no novo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.

Após dias de discussão na sede da Federação, além de uma corrida contra o tempo para montar a estrutura necessária para a existência de um time de futebol profissional no município, nascia, em 9 de fevereiro de 1976, o Volta Redonda Futebol Clube.

Torcida do Voltaço no Raulino de Oliveira.

O presidente do Flamenguinho defendia que deveria ser este o time a representar Volta Redonda, tendo sido Clube Regatas Flamengo de Volta Redonda o primeiro nome a ser escolhido. Contudo, ficou definido que haveria um novo time e que ele se chamaria Volta Redonda Futebol Clube e que ele teria as mesmas cores da cidade: preto, amarelo e branco. Foi escolhido como primeiro presidente do V.R.F.C. Ysnaldo dos Santos Gonçalves, irmão do então prefeito da cidade.

Nessa época, o Estádio Raulino de Oliveira pertencia à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e era administrado, em regime de comodato, pelo Guarani Futebol Clube, tradicional time amador da cidade. A prefeitura, a CSN e a Confederação Brasileira de Desportos (atual CBF), fizeram um acordo para a reforma do estádio, a fim de que abrigasse o novo time.

Nessa década, o Volta Redonda participou por três vezes da Série A do Campeonato Brasileiro, de 1976 a 1978. No último ano, obteve a melhor participação de sua história, terminando na 32.ª colocação entre 74 participantes. Na Série B de 1982, o clube aplicou a maior goleada da história da competição até então: 8 a 0 contra o Operário-MT. A marca só foi superada 24 anos depois, pelo Paulista, que derrotou o Paysandu por 9 a 0 em 2006.

Anos 1990 e 2000

Títulos da Copa Rio e vice-campeonato brasileiro da Série C

Em 1994, a equipe fez história ao levantar o caneco da Copa Rio pela primeira vez. Na grande decisão, o Volta Redonda derrotou o Fluminense na disputa por pênaltis e se tornou o primeiro clube do interior a vencer a competição.[5] O clube ainda conquistaria a competição em 1995 e 1999.

Com a conquista, a equipe se qualificou para disputar a Copa do Brasil de 1995. Foi nesse ano, também, que o clube obteve sua melhor classificação no Campeonato Brasileiro da Série C. Após avançar na primeira fase, o Voltaço eliminou Santo André, Botafogo-SP, Linhares EC, Rio Branco-ES e Atlético Goianiense até chegar à final contra o XV de Piracicaba. No primeiro jogo da decisão, o time fluminense foi derrotado por 2 a 0 em Piracicaba. Na partida de volta, em casa, derrota por 1 a 0, o que confirmou o vice-campeonato nacional.

Anos 2000 e 2010

Volta à elite , modernização do estádio e conquistas estaduais

Em 2002, o Atacante Fábio vestindo nossa camisa 11 conquistou a primeira e maior artilharia da história do clube em competições anotando 16 gols no Campeonato Carioca, a marca é o maior Score da primeira divisão de profissionais do estado do Rio no século 21.

Estádio Raulino de Oliveira, conhecido como Estádio da Cidadania.

Em 2004 um novo e moderno estádio foi reinaugurado, no mesmo local do antigo Raulino de Oliveira, com a alcunha de Estádio da Cidadania e capacidade para 20 mil pessoas. Após a reformulação do alçapão, bons resultados começaram a aparecer, campeão da segunda divisão do Rio de Janeiro.

No ano seguinte, a equipe conquistou pela primeira vez a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, após derrotar o Americano nos pênaltis. Com a conquista, o Volta Redonda se credenciou para disputar a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, vencedor da Taça Rio. No primeiro jogo da decisão, o Voltaço venceu por 4 a 3. Com a vantagem, o clube poderia empatar na partida de volta para levar o título. No entanto, com um gol aos 47 minutos do 2.º tempo, o Fluminense venceu por 3 a 1 e ficou com o título.[6]

Em 2006, o clube fez sua melhor campanha na história da Copa do Brasil: após deixar para trás América Mineiro, Atlético Paranaense e 15 de Novembro, o Voltaço só foi eliminado nas quartas de final, diante do Vasco da Gama. Em 2007, foi mais uma vez campeão da Copa Rio, tornando-se o maior vencedor da competição ao derrotar a Cabofriense nos pênaltis. Com o título, o clube se qualificou para disputar a Copa do Brasil de 2008, torneio no qual foi eliminado na segunda fase.

Anos 2010 e 2020

Conquistas da Taça Rio e do Brasileiro da Serie D

Em 2016, o Volta Redonda conquistou a Taça Rio após derrotar o Resende, em jogo único, por 3 a 0. Os gols da conquista, disputada em São Januário foram marcados por Dija Baiano, Bruno Barra e Tiago Amaral, o artilheiro do Campeonato Carioca daquele ano.

No segundo semestre, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série D, o primeiro título nacional de sua história.[7] Com uma campanha irretocável, com dez vitórias e seis empates, o Volta Redonda se tornou a segunda equipe a vencer a competição de forma invicta.[3]

Na fase de grupos, o Volta Redonda enfrentou URT, Desportiva Ferroviária e Goianésia em jogos de turno e returno. Sem perder nenhuma partida, se classificou de forma antecipada com o empate em 0 a 0 diante da URT, em Patos de Minas, na penúltima rodada. Na segunda fase, por conta do diagrama da competição, mais uma vez o rival foi a URT. Após empatar em 1 a 1 no jogo de ida, fora de casa, o ”Voltaço” venceu por 2 a 0 no Raulino de Oliveira e avançou. Na terceira fase, o adversário foi Anápolis. Dessa vez, o time fluminense venceu o primeiro jogo por 2 a 1, em Goiás, e só precisou segurar o empate por 0 a 0 para se classificar para a fase final. Com a segunda melhor campanha dentre as equipes classificas às quartas de final, o clube enfrentou o Fluminense de Feira, time com a segunda pior classificação. No primeiro duelo, em Feira de Santana, vitória por 3 a 2. No jogo da volta, triunfo por 2 a 1. A classificação para semifinal garantiu o acesso para a Série C de 2017.

Após alcançar o primeiro objetivo, o interesse do Voltaço passou a ser a conquista do título. Na semifinal, enfrentou o Moto Club e, após empatar por 1 a 1 fora de casa, o clube venceu por 3 a 1 em Volta Redonda. Na grande final contra o CSA, o time segurou o empate por 0 a 0 no Estádio Rei Pelé. Em casa, o Volta Redonda engoliu o rival com uma goleada por 4 a 0, dois gols de Marcos Júnior, um de David Batista e um de Dija Baiano. A vitória garantiu o título invicto e a primeira taça em âmbito nacional do ”Voltaço”. Fonte: Wikipédia