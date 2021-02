Pinheiral abrirá cadastramento e recadastramento de artesãos

Encontro, que será realizado no auditório da Prefeitura, abre cadastramento de novos artesãos e recadastramento dos já inscritos

A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Pinheiral realiza nesta quinta-feira, 11, às 15 horas, no auditório da Prefeitura, uma reunião com artesãos do município. O encontro é para o cadastramento de novos artesãos e recadastramento dos já inscritos. Na ocasião será apresentado o planejamento para a criação de uma loja virtual do artesão de Pinheiral. É importante destacar que o evento respeitará todas as medidas de segurança para evitar o contágio da Covid-19.

De acordo com a diretora do Departamento de Cultura, Tania Amorim, será uma oportunidade de esclarecer dúvidas, alinhar informações e apresentar a proposta do site, custeado com recursos da Lei Aldir Blanc.

“Nesta reunião estaremos explicando sobre a novidade que será a criação de uma página com a loja virtual do artesão de Pinheiral. Cada artesão terá seu espaço, pois estamos nos reinventando. Lembrando que este recurso é destinado pela Lei Aldir Blanc que, além do recurso emergencial, temos a oportunidade de manter um projeto um pouco mais duradouro com a criação desta página para o uso do artesão. Então convidamos todos os artesãos de Pinheiral para participarem desta reunião, temos espaço para receber todos com segurança”, adiantou a diretora.

O artesão terá o prazo de 11 fevereiro a 03 de março para formalizar o cadastro na Secretaria Municipal de Cultura [localizada na sede do prédio da prefeitura], das 9 às 16 horas. Lembrando que nos dias 15 e 16/02 não haverá expediente, devido ao decreto que estabeleceu ponto facultativo na segunda-feira que antecede a terça-feira de Carnaval. Para o cadastro é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3×4, além de um produto de produção própria para avaliação. Os artesãos já inscritos, cerca de 50, deverão apenas preencher um formulário para atualização cadastral.

Os artesãos cadastrados participam semanalmente da feira realizada – aos sábados – na Praça Luiz Gonzaga, no Centro, sem nenhum custo e com estrutura oferecida pela Prefeitura de Pinheiral. É importante destacar que o evento se adequou a todas as medidas de segurança para evitar o contágio da Covid-19. E, que ainda os artesãos contam apoio para a participação em eventos fora do município.

’Loja dos Artesãos’

A Diretora do Departamento de Cultura, Tania Amorim, anunciou que o ‘Espaço das Artes’, agora ‘Loja dos Artesãos’, inaugurado no primeiro ano da gestão do prefeito Ednardo Barbosa, direcionado aos artesãos do município passará por uma readequação para melhor atendê-los. O espaço funciona na antiga estação, na Praça Teixeira Campos, no Centro. “Vamos reformular a agora ‘Loja dos Artesãos’ que passará a ser direcionada apenas para o uso dos artesãos. O espaço poderá ser utilizado para a exposição e venda de produtos”, anunciou.