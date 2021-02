Idosos acima de 90 anos começam a ser vacinados em Volta Redonda

Vacinação para esse público alvo se estenderá até sexta-feira, dia 12

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quarta-feira, dia 10, a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 90 anos. A aplicação das doses começou por volta das 09h. Uma das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) com mais agendamentos para essa quarta foi a do bairro Jardim Paraíba.

Um dos idosos vacinados no local foi o aposentado Manoel Sobreira de Almeida, de 90 anos. Acostumado a passear, o aposentado já conta os dias para voltar à rotina. “Depois que estiver tudo mais seguro, quero voltar a passear, bater perna e ir à praia”, disse o idoso, que comemorou a chegada da vacina acompanhado do filho. Outra idosa vacinada na unidade foi Elzi Rodrigues do Nascimento, de 91 anos, que está em isolamento social se protegendo do novo coronavírus. De acordo com a família, ela gosta de caminhar, fazer hidroginástica, aula de canto, pilates e principalmente estar reunida com todos os familiares.

Dona Elzi destacou a importância da vacinação para ficar mais protegida em relação à doença.

“É muito bom estar sendo vacinada, é importante essa vacina para os idosos ficarem um pouco menos despreocupados com a Covid-19. Já estou aguardando ansiosa pela segunda dose para me sentir mais aliviada”, disse Elzi.

Acompanhada do neto César Túlio Alves dos Santos, dona Maria José Alves, de 99 anos, foi vacinada contra a Covid-19. Ela tem problemas de audição e o neto relatou que a avó está em isolamento social desde o início da pandemia tomando todos os cuidados de prevenção e agora com a aplicação da vacina é uma esperança.

“Mesmo tomando todos os cuidados, a partir de hoje surge uma esperança com a vacina, é uma alegria finalmente vê-la vacinando. Estávamos muito ansiosos com a chegada dessa dose, minha avó só saiu nesse período da pandemia para ir ao médico e tomar a vacina contra a gripe e agora da Covid-19”, disse César. Fotos: Geraldo Gonçalves/PMVR