Prefeitura de Barra Mansa divulga oportunidade para vigilante

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, está recebendo currículos para o preenchimento de oito vagas para vigilante. Os interessados podem se inscrever até o dia 18, quinta-feira, e devem ter até 45 anos, ser do sexo masculino e estar com a ata de segurança em dia ou com no mínimo um ano para vencer.

Os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected] ou comparecendo ao Centro EmpreendER, no pátio do Centro Administrativo, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30. O atendimento estará suspenso entre os dias 15 e 17, segunda a quarta-feira de carnaval.

O Centro EmpreendER fica na Rua Luis Ponce, 263, no Centro.