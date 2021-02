Presidentes das Associações de Bairros de BM se reúnem com a Provedoria da Santa Casa

Em função da pandemia do coronavírus, as reuniões acontecerão em etapas. Primeiro encontro teve a representação do São Pedro, Vista Alegre, Nova Esperança, Jardim Guanabara e São Domingos

O Departamento de Relações Comunitárias de Barra Mansa intermediou na manhã desta quarta-feira (10), o primeiro de uma série de encontros previstos para acontecer entre a Provedoria da Santa Casa e os presidentes das Associações de Bairros. A iniciativa teve a finalidade de estreitar a relação entre as entidades e divulgar as ações do Hospital, que há 162 anos faz parte da história da saúde do município.

Em função da pandemia do coronavírus, as reuniões acontecerão em etapas. Neste primeiro encontro, participaram os presidentes das associações dos bairros São Pedro, Vista Alegre, Nova Esperança, Jardim Guanabara e São Domingos, além do coordenador do DRC, Ademir Avelar, do provedor da Santa Casa, Getúlio Pereira, e do vice-provedor médico, Bernardo Romeo Calvano.

O provedor Getúlio Pereira fez um breve relato sobre a instituição hospitalar. Disse dos atendimentos realizados de média e alta complexidade, bem como das consultas e procedimentos efetuados pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Ao longo dos anos, a Santa Casa, através da parceria com o Poder Público Municipal, obteve grandes avanços nos serviços ofertados à população, como o tratamento oncológico, a hemodiálise e o setor de Organização de Procura de Órgãos (OPO).

Ademir Avelar disse da importância da iniciativa. “Tivemos a oportunidade de conhecer acerca dos serviços prestados pela Santa Casa desde os primeiros atendimentos prestados no Pronto Socorro até os procedimentos mais complexos. Foi muito proveitoso. Esperamos que os 98 presidentes das Associações de Bairros registradas na Prefeitura aproveitem estas informações como forma de orientar os moradores das suas respectivas comunidades”, concluiu. Fotos: Felipe Vieira