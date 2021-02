Barra Mansa recebe mais um lote da vacina Coronavac 

O Governo do Estado enviou nesta quinta-feira (11), o quarto lote de vacinas contra a Covid-19 à Barra Mansa, o terceiro do imunizante Coronavac, produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac. As 1.490 doses foram recebidas por profissionais da Secretaria de Saúde do município, no Parque da Cidade, no Centro. O local tem sido utilizado como ponto de distribuição de doses para outras cidades da região, como Volta Redonda, Resende e Rio Claro.

As doses, escoltadas pela Guarda Municipal e a Policia Militar, foram conduzidas para a Rede de Frio do município. Barra Mansa recebeu até o momento um total de 7.860 doses da vacina contra a Covid-19.