Um caminhão, transportando pisos, tombou no início da madrugada desta quinta-feira, no km 224, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e constatou que houve interdição total da pista de descida e a pista de subida passou a operar em mão dupla. Ninguém ficou ferido.