Mercados Populares de Volta Redonda passarão por melhorias

Secretário de Ação Comunitária iniciou visitas aos espaços para ouvir demandas dos proprietários dos boxes

O secretário municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda, Munir Francisco, começou nesta quarta-feira, dia 10, a visitar os Mercados Populares para verificar as demandas dos proprietários dos boxes nesses locais. O primeiro foi o da Vila Santa Cecília. Segundo Munir, o objetivo é entender as solicitações e planejar como realizar melhorias nos espaços.

“Além de melhorar as condições de trabalho dos comerciantes, vamos trabalhar para que os mercados populares ofereçam mais conforto e qualidade para a população de Volta Redonda”, afirmou o secretário.

Durante visita da equipe da secretaria de Ação Comunitária (Smac) ao mercado da Vila, o secretário conversou com os proprietários dos boxes e ouviu demandas sobre problemas com a iluminação, nos ventiladores, vazamento no telhado, banheiros em estado ruim, entre outros.

As visitas para conhecer de perto as necessidades de quem trabalha nos mercados populares foram definidas em reunião entre os representantes dos boxes e equipe da Smac. Nesta quinta-feira, dia 11, está prevista a visita do secretário ao Mercado Popular do Aterrado. Foto: Divulgação – Secom PMVR.