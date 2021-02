Morre Jair Alexandre, ex-prefeito de Itatiaia

O ex-prefeito de Itatiaia, Jair Alexandre, morreu na tarde desta quinta-feira, por complicações decorrentes do novo coronavírus. no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. Ele estava internado desde o dia 1º deste mês, depois de ser atendido na véspera no Hospital Municipal de Itatiaia. Jair Alexandre Gonçalves tinha 77 anos, era casado com Dulce Gonçalves. Eles tiveram cinco filhos. Ela confirmou a morte e disse que o ex-prefeito sofreu um infarto durante a internação, quando foi sedado e intubado. Seu estado piorou com problemas renais, necessitando fazer hemodiálise.

Natural de Mimoso do Sul (ES), Jair Alexandre se envolveu na luta política pela emancipação de Itatiaia, que era distrito de Resende. Foi prefeito da cidade em dois mandatos (1993-1996 e 2005 a 2008), depois de, em 1989, ter sido o mais votado para a Câmara de Itatiaia, da qual se tornou presidente, na primeira eleição pós-emancipação. O último cargo público que ocupou foi no governo de Eduardo Guedes, o Dudu, como secretário de Planejamento. Antes, disputou o cargo de vice-prefeito, em 2016, mas a chapa, liderada por Sancler, não foi eleita.

Em nota, a prefeitura de Itatiaia lamentou a morte de Jair: “Itatiaia lamenta essa grande perda. Que nossas condolências possam chegar à família, neste momento tão difícil. Jair Alexandre foi um dos líderes da cidade, governou e serviu o povo sempre com muita presteza, sem contar que era uma pessoa de inestimável valor. Sentimos muito e nosso anseio é que a família venha ser amparada pela única força que nos rege, que é Deus”, disse Imberê Alves, prefeito em exercício.

Até o momento desta publicação não havia informações sobre o sepultamento do ex-prefeito. Foto: Reprodução