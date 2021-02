Novas doses da vacina coronavac contra a covid-19 chegam em Pinheiral

Os profissionais de saúde continuarão indo até às casas para atender o público-alvo

A equipe da Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal de Pinheiral, recebeu na manhã desta quinta-feira (11), 220 doses da remessa da vacina Coronavac que serão utilizadas para completar o esquema de vacinação do público-alvo, como definido no informe técnico do Ministério da Saúde. Com essa nova remessa a prioridade é concluir a vacinação dos idosos de 90 a 94 anos e iniciar a vacinação de idosos de 85 a 89 anos.

Como realizado da última vez, as doses serão aplicadas na residência dos pacientes em uma ação desempenhada em conjunto pela equipe das Unidades de Saúde da Família e da Vigilância em Saúde. A previsão é que a vacinação se inicie amanhã, sexta-feira, 12.

“A recomendação dada é para que seja seguida a prioridade definida na norma técnica do Ministério da Saúde e a medida com que novas doses forem chegando, outras faixas etárias sejam vacinadas”, disse o secretário de Saúde, Everton Alvim.

Já os idosos que não estiverem cadastrados na Unidade de Saúde e estiverem na faixa de 90 a 94 anos e 85 a 89 anos, devem procurar a unidade do seu bairro para realização do cadastro para recebimento da vacina.

Na última semana foram entregues ao município 270 doses da Coronavac, destinadas pelo Ministério da Saúde para a aplicação da 2ª dosagem dos idosos residentes em asilo e dos profissionais da saúde, além de 60 doses extras que foram destinadas a vacinação de idosos acima de 95 anos de idade, como estipulado pelo Ministério da Saúde.