Agentes do 37º BPM receberam informações por volta das 12h20mn, desta quinta-feira, sobre uma sacola com uma quantidade de drogas que um suspeito havia escondido na Rua Izaura Afonso Costa Ribeiro, no bairro Jardim Beira-Rio, em Resende.

Os agentes foram até o local e encontraram a sacola contendo cinco pinos de cocaína e 15 dolas de maconha. O suspeito não foi encontrado, mas as drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Resende.