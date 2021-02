Prefeitura de Barra Mansa divulga vagas para recepcionista

O Centro EmpreendER de Barra Mansa está captando currículos para duas vagas de recepcionista. Para se candidatar, é necessário ser do sexo feminino, ter acima de 30 anos, ensino médio incompleto e experiência comprovada no ramo de hotelaria.

Os currículos devem ser enviados até o dia 19, sexta-feira, pelo e-mail [email protected] ou entregues no Centro EmpreendER, localizado no pátio do Centro Administrativo, na Rua Luis Ponce, 263, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30. O atendimento estará suspenso entre os dias 15 e 17, segunda a quarta-feira de carnaval.