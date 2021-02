Prefeitura de Volta Redonda realiza tapa-buracos em sete bairros nesta semana

Trajetos das linhas de transporte coletivo e vias de maior circulação de veículos são prioridades da equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura

A Prefeitura de Volta Redonda segue com o serviço de tapa-buracos, tendo como prioridades as vias que compõem o trajeto das linhas de transporte coletivo e as ruas de maior circulação de veículos. Nesta semana, a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que executa o trabalho, esteve em sete bairros da cidade.

A subsecretária de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, afirmou que a programação contempla toda cidade. “Em menos de um mês e meio, levamos a operação tapa-buracos para mais de 50 bairros de Volta Redonda. A equipe, com cerca de 40 funcionários, se divide entre os centros comerciais e os bairros”, explicou, lembrando que cerca de 400 metros cúbicos de massa asfáltica já foram utilizados nas vias do município desde o início do ano, quase 900 toneladas.

Nesta semana, foram beneficiadas cinco ruas do Padre Josimo; a Rua 18, no Centro Comercial da Vila Santa Cecília; o trecho da Rodovia dos Metalúrgicos que dá acesso à Rodovia Presidente Dutra (BR-116); além de ruas no Santa Cruz, Coqueiros, Belmonte e Ilha Parque.

Equipes de manutenção vão atuar no feriado

O prefeito Antônio Francisco Neto deixou claro, assim que reassumiu a Prefeitura de Volta Redonda, que a recuperação da cidade está entre as prioridades do seu governo. “Mesmo com dificuldades financeiras, estamos trabalhando para colocar a casa em ordem. Encontramos a cidade abandonada, precisando de cuidados urgentes”, disse.

E para atender toda demanda, o mais rápido possível, a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura atua diariamente. Os esforços estão divididos entre capina e roçada; limpeza; poda de árvores; recolhimento de entulhos; revitalização das praças; higienização preventiva à Covid-19; além da operação tapa-buracos.

Durante o feriado prolongado de Carnaval, por exemplo, as equipes vão trabalhar em esquema de plantão e já programaram para o sábado (13) a revitalização de canteiros na Rua 12 de Outubro, no bairro Nossa Senhora da Graças; e nos acessos aos bairros Tiradentes e Vila Rica/Tiradentes.