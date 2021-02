PRF prende suspeito com veículo com registro de roubo, na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam no trabalho de fiscalização por volta das 6 horas desta quinta-feira, quando pararam um veículo Honda/Civic Touring C, cor preta, com placa do município de Votorantim (SP) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O veículo estava sendo conduzido por um homem, de 32 anos. Durante abordagem a PRF notaram nervosismo no condutor e algumas inconsistências nas alegações pelo motivo da viagem.

Durante fiscalização veicular minuciosa os agentes constataram ser um veículo clone, sendo o original da mesma marca/ modelo/cor, de placa do município de Petrópolis (RJ), com registro de roubo em 8 de fevereiro de 2021, no Rio de Janeiro.

Foi dada voz de prisão ao motorista por receptação de veículo roubado. O motorista confessou que receberia R$ 1.5 mil para levar o veículo do Rio de Janeiro (RJ) para Campo Grande (MS). Ocorrência apresentada na 99ª DP de Itatiaia.

O veículo avaliado em R$ 85.176,00; conforme tabela FIPE.