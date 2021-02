Receita Estadual participa de mega operação de combate a crimes fiscais

Ação conjunta envolveu ainda PRF, Receita Federal e ANTT

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) participou de uma operação ao lado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Receita Federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A ação foi deflagrada na última terça-feira (09/02) e durou dois dias. Resultou na apreensão de 1,5 tonelada em mercadorias por diversas irregularidades, incluindo o transporte de produtos sem documento fiscal.

A ação ocorreu simultaneamente no posto Mambucaba da PRF, na rodovia BR-101, em Paraty, e no Posto Fiscal de Nhangapi, na Rodovia BR-116, em Itatiaia. O objetivo foi combater crimes interestaduais de caráter fiscal, contrabando e descaminho, além de tráfico de drogas, armas e munição. A operação é fruto da troca de informações entre os órgãos envolvidos, que mapearam as principais rotas de ingresso de mercadorias clandestinas no Rio de Janeiro.

“Desde a assinatura, em dezembro do ano passado, de um acordo de cooperação técnica, a Sefaz-RJ e a PRF têm atuado em conjunto para combater crimes na área tributária. Na semana passada, os dois órgãos realizaram a Operação Ar Puro, cujo objetivo foi desmontar um esquema de sonegação fiscal no setor de cigarros”, afirma o superintendente de fiscalização da Sefaz-RJ, Almir Machado. Foto: Divulgação