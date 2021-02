Vereadora Soraia Balieiro visita bairros Surubi e Novo Surubi

Parlamentar foi acompanhada pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos

A vereadora Soraia Balieiro (PSD) esteve nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, fazendo visitas aos bairros Surubi e Novo Surubi, acompanhada pelo secretário de Obras e Serviços Públicos, Thomaz Elson Landim Pereira. A parlamentar foi apresentar ao secretário as demandas levantadas pela comunidade durante o período eleitoral do ano passado, e que precisam de uma maior atenção da administração municipal.

– Durante todos os meus mandatos, e também durante a campanha eleitoral do ano passado, estive nos bairros Surubi e Novo Surubi, caminhando e conversando com moradores para ouvir as necessidades de melhoria, e agora, voltei com o secretário para in loco apresentar estes pedidos – comenta a vereadora Soraia, destacando a presença do líder comunitário, Edinei Oliveira, durante a visita.

Entre os pedidos apresentados pela vereadora Soraia Balieiro estão ações na Rua Rodolfo Anechino, onde foram solicitados a construção de calçadas em toda sua extensão, melhoria na saída de esgoto e limpeza das margens do canal. “Também pedi ao secretário Thomaz que seja enviado ao local o serviço de capina, roçada e recolhimento de entulho”, pontua Soraia.

A vereadora também solicitou que seja encaminhada uma equipe para análise dos postes da luz da praça do bairro Novo Surubi, que precisam ser melhores afixados, além do serviço de capina. Ainda nos bairros, Soraia destacou que solicitará à Superintendência de Transporte e Trânsito, um estudo de viabilidade para construção de rotatória e/ou redutores de velocidade na Estrada Surubi x Bulhões, nas entradas dos bairros Vila Verde e Novo Surubi.

FALECIMENTO EX-PREFEITO DE ITATIAIA JAIR ALEXANDRE

Neste momento de dor para toda família, amigos e também para população de Itatiaia, em ocasião do falecimento do ex-prefeito Jair Alexandre Gonçalves – que também foi vereador, presidente da Câmara e secretário municipal – quero manifestar meu profundo sentimento pela perda de um homem íntegro, que contribuiu de forma efetiva pelo desenvolvimento de Itatiaia seja na construção do Hospital Municipal, de escolas, creches, entre outros. Que o Senhor o receba com muito carinho. Minhas orações por toda família!