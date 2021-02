Volta Redonda recebe 2.160 doses da vacina contra Covid-19

Nova remessa chegou ao município nesta quinta-feira, dia 11, e será destinada aos idosos acima de 90 anos e acamados, além de profissionais de saúde acima de 50 anos de idade

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu 2.160 novas doses da CoronaVac na manhã desta quinta-feira, dia 11. A distribuição foi feita pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O município ocupa o segundo lugar no ranking estadual de doses aplicadas contra o novo coronavírus. Até essa quarta-feira, dia 10, foram aplicadas 5.614 doses.

Volta Redonda continua vacinando os idosos acima de 90 anos e acamados de qualquer idade. Os acamados que solicitaram a vacinação serão contactados individualmente. A Secretaria iniciará aplicação de doses pelos mais idosos, a partir do dia 17 de fevereiro.

Nos idosos a vacinação seguirá a ordem decrescente, começando pelos acima de 90 anos de idade, seguindo para os de 80, 70 e 60 anos consequentemente, seguindo a determinação do Ministério da Saúde. Para se cadastrar, o idoso ou algum familiar deve fazer o cadastramento para vacinação no site da Prefeitura de Volta Redonda: www.voltaredonda.rj.gov.br no botão “coronavírus”.

Sem acesso à internet, cadastro na UBS

No caso de quem não possui acesso à internet, a Secretaria recomenda que o idoso a ser vacinado ou algum familiar procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, ou que costuma frequentar, para poder realizar o cadastro da vacinação. É necessária a apresentação de um documento de identidade com foto.

Agendados para o dia 18 de fevereiro serão remarcados

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os agendamentos para aplicação da vacina do dia 18 de fevereiro serão remarcados porque não haverá entrega de novas doses a mais no Carnaval.

Quem já recebeu a segunda dose?

Desde o início da campanha de vacinação, iniciada no dia 19 de janeiro, já receberam a segunda dose do imunizante os idosos que vivem nas (ILPI) Instituições de Longa Permanência para Idosos no município.

Profissionais de saúde acima de 50 anos serão vacinados

Com a chegada da nova remessa, a Secretaria vai vacinar parte dos profissionais de saúde que estavam agendados entre os dias 10 e 12 de fevereiro, que ainda não foram atendidos. Entretanto, a partir desta sexta-feira, dia 12, a prioridade será vacinar os profissionais maiores de 50 anos de idade, que estavam agendados para essa semana.

É necessário apresentar no ato da vacinação a carteira do conselho ou comprovante de que trabalha na área de saúde, CPF e comprovante de que reside ou trabalha em Volta Redonda, na Unidade Básica de Saúde (UBS) escolhida no cadastro, das 9h às 16h.

Profissionais de saúde abaixo de 50 anos agendados

A Secretaria de Saúde informou que os profissionais de saúde com menos de 50 anos de idade que já realizaram o cadastramento da vacinação pelo site devem continuar aguardando a confirmação para a aplicação da vacina pela Secretaria, que entrará em contato através do número de telefone e endereço de e-mail cadastrado no agendamento.