Prefeitura de Volta Redonda quita folha salarial de janeiro

Devido ao tempo de processamento bancário, dinheiro entrará na conta dos servidores nos próximos dias

Um dia após reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueira, o prefeito Antônio Francisco Neto anunciou a quitação integral da folha de pagamento de janeiro dos servidores municipais. Devido ao tempo de processamento bancário, o dinheiro entrará na conta dos servidores nos próximos dias.

Uma proposta para repactuar dívidas não pagas pela gestão passada será apresentada ao TJ-RJ. Com isso, a expectativa é que os seguidos bloqueios judiciais nas contas municipais sejam suspensos.

A partir de agora, a Prefeitura vai seguir uma ordem de prioridade na relação com os servidores, de acordo com o fluxo de caixa disponível:

1 – Buscar manter o pagamento do mês em dia;

2 – Apresentar uma proposta de parcelamento para quitar o décimo terceiro não pago pelo governo passado;

3 – Pagar cargos comissionados e RPA’s da gestão passada que ficaram sem receber.

Mesmo diante de todas as dificuldades, a atual administração ressalta que com menos de um mês e meio de muito trabalho já conseguiu quitar os salários de novembro, dezembro e janeiro.