Resende anuncia contratação do atacante Gabriel Justino

Atleta, que já vestiu a camisa do Gigante do Vale em 2015, retorna após rodagem no futebol brasileiro e na Europa

O Resende FC anunciou na tarde desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, a contratação do atacante Gabriel Justino para a temporada 2021. O atleta, que já vestiu a camisa do gigante do Vale em outra oportunidade, realizou exames médicos e se juntou ao elenco, que faz a pré-temporada no CT Pelé Academia.

Gabriel acumula passagens por Juventus-SP, Mirassol, Vitória de Guimarães, de Portugal, Primavera e Flamengo-SP. Além disso, o jogador defendeu o Resende em 2015, quando atuou pela base e também compôs o elenco campeão da Copa Rio daquele ano.

“Encaro como uma grande oportunidade, poder estar vestindo novamente essa camisa. Já tive a experiência de passar por aqui em 2015 e hoje chego com muita confiança para retornar. Estou muito feliz e motivado com esse desafio. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa e que vamos longe no Campeonato Carioca”, disse Gabriel.