Feriado prolongado terá serviços essenciais de prontidão e proibição de eventos em Resende

Decreto publicado nesta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, define medidas de proteção contra o novo coronavírus

A próxima semana em Resende terá ponto facultativo nas repartições públicas nos dias 15 e 17, além do feriado de Carnaval no dia 15. Mediante ao período de pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Resende determinou, através do decreto de número 13.908, proibiu festas e eventos carnavalescos em ambientes abertos ou fechados.

Os estabelecimentos, durante o período de fiscalização no feriado prolongado, ficarão sujeitos à advertência e, em caso de reincidência, ao imediato fechamento com potencial cassação do alvará. Já as determinações para comércio seguem o último decreto em vigor.

Com o feriado prolongado, o expediente nas repartições públicas em Resende terá serviços essenciais funcionando normalmente ou em regime de plantão, como nos casos do atendimento emergencial na área da saúde e do recolhimento de lixo, além da Defesa Civil.

Saúde

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, os atendimentos serão prestados à população adulta no Hospital de Emergência, referência na região para os casos de urgência, e no Hospital da Criança, especializado no atendimento pediátrico. Além disso, também haverá atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Grande Alegria, e no Pronto Atendimento do Paraíso. Todas estas unidades funcionam 24 horas.

Segundo a secretaria, durante este período de quatro dias a população poderá contar ainda com os serviços de remoção de pacientes prestados pela Central de Ambulâncias, que pode ser acionada através do telefone 3381-4493, e pelo SAMU. As unidades de Saúde da Família estarão fechadas nos dias 15, 16 e 17 e voltarão ao atendimento normal na quinta-feira.

Hemonúcleo

O Hemonúcleo de Resende funcionará na próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Porém, nos dias 16 e 17, terça e quarta-feira, o serviço não estará disponível. O agendamento pode ser feito por telefone, através do número (24) 3381-2147

Defesa Civil

A Defesa Civil do município estará de plantão 24 horas todos os dias para atender possíveis casos de emergência, como queda de árvores ou alagamentos provocados por fortes chuvas, entre outros desastres naturais. Os agentes poderão ser acionados durante o dia pelo telefone 199, com ligação direta e gratuita.

Abastecimento de Água

Nos casos de falta d’água ou problemas na rede de esgotos deverão ser comunicados à concessionária Águas das Agulhas Negras pelo telefone 0800 762 0422, cuja ligação é gratuita.

Recolhimento de Lixo Doméstico