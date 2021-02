Fake news: Cadastramento para receber material escolar nos CRAS é falso

A Prefeitura de Volta Redonda alerta a população que uma notícia falsa sobre uma suposta distribuição de kit de material escolar circula pelas redes sociais. A mensagem enviada diz que “CRAS recebeu do MEC os kits de material escolar para fazer a distribuição para as crianças da rede pública”, que “o kit acompanha cadernos, lápis, borracha, tesoura, giz de cera e apontador”, e que para solicitar, basta se cadastrar através de um link. Ao clicar no link, ele direciona para uma página, que automaticamente solicita o compartilhamento automático da publicação.

Ao contrário do que as mensagens falsas informam, a Prefeitura não está fazendo doação de material escolar neste momento. Vale lembrar que em Volta Redonda os kits escolares e uniformes, sempre foram entregues nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, sem necessidade de cadastro prévio pela internet. Todas as informações sobre ações da Prefeitura são divulgadas apenas nos canais oficiais e nas redes sociais oficial.