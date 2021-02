Prefeitura de Barra Mansa inicia aplicação de asfalto no Morada Verde

Serviço de manutenção na rede de drenagem também está sendo feito no bairro

Nesta sexta-feira (12), o Prefeito Rodrigo Drable percorreu o bairro Morada Verde para acompanhar o asfaltamento das ruas e a manutenção da rede de drenagem, iniciados na última quinta-feira (11). As obras, realizadas pelas equipes da Secretaria de Manutenção Urbana, já contemplaram a fresagem do solo, retirada de borrachudos e a pavimentação de outras vias.

Drable falou sobre o andamento dos serviços. “Estamos asfaltando a outra metade do bairro, a parte que faltava. Vários serviços estão sendo feitos, como a drenagem, que permite que o asfalto dure mais. Agora é a aplicação da primeira camada. Em cima desta, ainda vem o acabamento. Quero dar os parabéns para a nossa equipe. Se não fossem eles, as coisas não aconteciam da forma como estão indo, com dificuldade, mas com muito trabalho”.

O secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, falou sobre a importância da obra. “Entramos em mais uma fase desta obra, um sonho antigo da população e que agora se torna realidade. Vamos continuar avançando, para oferecer qualidade de vida aos moradores”.