Sábado de Carnaval com vacinação contra a Covid-19 em Barra Mansa

A pandemia do Coronavírus trouxe um Carnaval atípico no mundo inteiro. Sem bloco, sem desfile e com um grande apelo para que não haja aglomerações, os amantes da folia tiveram que buscar outras alternativas para curtir o feriadão de Momo. Se por um lado, a folia teve uma trégua, por outro, profissionais da Saúde trabalham duro para conter o avanço da doença.

Desde o dia 19 de janeiro, a Secretaria de Saúde tem investido na vacinação dos grupos prioritários, conforme determinação do Ministério da Saúde. E neste sábado (13) de Carnaval a imunização teve prosseguimento. Entre 8 e 13 horas, a primeira e segunda doses foram aplicadas no grupo prioritário, no Centro de Especialidades Médicas, o CEM.

Artur da Silva Carelli, 38 anos, técnico de Raio X no Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, foi uma das pessoas que recebeu a dose complementar da Coronavac. “É uma sensação muito boa e tranqulizadora saber que estou imunizado, pois moro com meus pais, que são idosos. A expectativa agora fica por conta de a vacina chegar em quantidade suficiente para atender a todos. Quem ainda tem alguma resistência à vacina deve repensar este conceito, pois além de não doer, é única oportunidade que temos de nos livrar da pandemia”, destacou.

Segundo informações da Secretaria de Saúde até a tarde deste sábado Barra Mansa vacinou 4.163 pessoas, com a primeira dose do imunobiológico, seguindo rigorosamente as determinações do Ministério da Saúde doses. Já as doses complementares foram ministradas em 785 pessoas. Fotos: Felipe Vieira