Secretaria de Asistência Social e Direitos Humanos se reúne com vereadores

Encontro foi realizado na Câmara Municipal, na quinta-feira, 11

Em um encontro realizado na Câmara Municipal, na tarde desta quinta-feira, 11, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), Patrícia Rivello, se reuniu com vereadores. O objetivo foi conversar sobre as atribuições e dificuldades enfrentadas pela pasta que organiza os sistemas de proteção social no município tendo como foco às famílias em vulnerabilidade.

Se reuniram com a secretária os vereadores, Leonardo Cabral, o Léo da Saúde, Carina Valim, Demostenes José Nunes Paulino, Mário Arthur, Jose Augusto Dos Santos Cardoso, o Cardoso Gugu, Luiz Carlos da Silva, o Luiz enfermeiro, Jordácio Elias Mendonça, e o presidente da Casa de Leis, Marco Antônio Pereira, o Marquito.

Os vereadores falaram em dividir responsabilidades e se colocaram à disposição da secretaria. “Nosso objetivo quando convocamos a reunião foi entender as atribuições da secretaria e pontuar as dificuldades para a partir daí, pensarmos em estratégias que possam contribuir com as ações e ampliar o alcance da Assistência Social em Pinheiral”, disse o Marquito.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello, reafirmou a importância dos serviços oferecidos pela pasta, sobretudo, em tempo de pandemia e a relevância dos poderes públicos trabalharem em parceria.

“Nos colocamos à disposição como parceiros, representantes do poder público na atuação da questão social no nosso município, ainda mais em meio a uma pandemia período que o nosso serviço de assistência vem sendo amplamente solicitado e sabemos que os munícipes, procuram também os vereadores para pedir as orientações do que fazer, para onde ir. Quando os vereadores tomam conhecimento dos programas e serviços que oferecemos no município, unimos forças para que o atendimento a essa população seja feito com maior excelência e qualidade”, salientou Patrícia, agradecendo pelo acolhimento dos vereadores.

Participaram também do encontro a contadora e o diretor da Proteção Social Especial da SMASDH, Silvana Ferreira Andrade e Thiago Aprígio.