Um acidente envolvendo dois carros no início da tarde deste domingo, deixou três pessoas feridas no cruzamento da Avenida Pastor César Dacorso Filho com a Rua Mariana do Carmo, no bairro Vila Mury, em Volta Redionda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas com ferimentos leves. Todas foram levadas pelos bombeiros para o Hospital São João Batista. Um dos carros chegou a capotar. A Polícia Militar esteve no local para fazer o boletim de ocorrência de trânsito.