Assistência Social leva ações do CRAS aos moradores do Minha Casa Minha Vida do Paraíso de Cima

Crianças se divertiram com brincadeiras, atividades de pintura e dança

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humano, realizou na tarde desta sexta-feira, 12, uma ação com os moradores do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Paraíso de Cima, na Região Leste. O evento teve a finalidade de levar à comunidade os serviços desenvolvidos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Paraíso de Cima, Vila Natal e da Atenção Básica. A Adibam (Associação de Diabéticos de Barra Mansa) também esteve no local e disponibilizou testes de glicose e de pressão arterial

Cerca de 200 crianças receberam atenção especial, com ações de pintura, dança e a distribuição de pipoca e algodão doce.

De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, J. Chagas, novas iniciativas como esta estão programadas para acontecer no local. “Vamos mostrar a população que a Assistência Social está presente no dia a dia dos moradores. Queremos que as pessoas conheçam todos os programas capazes de impactar positivamente na vida de cada um”, disse.

J. Chagas explicou durante a ação que o CRAS é responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social.