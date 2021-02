Temporal provoca alagamentos e deslizamentos de terra em Três Rios

Uma forte chuva na noite de sábado e madrugada de domingo, provocou alagamentos e deslizamentos de terra em Três Rios. Segundo a Defesa Civil, a chuva atingiu 96mm em duas horas. Os bairros que sofreram mais com o temporal foram Várzea do Otorino e Centro da cidade. Algumas casas sofreram alagamentos. Ocorreram deslizamentos no bairro Purys e nas proximidades da Rodoviária Nova, localizada na Avenida Condessa do Rio Novo, na região central.

Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou desabrigado ou desalojado.